Il Comune compra all’asta la caserma dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Una buona notizia per l’Arma di Monghidoro e per i cittadini: ilha acquistato ladei, aggiudicandosi l’asta che ha avuto luogo mercoledì. Un percorso a ostacoli, quello dellalocale, iniziato quando l’edificio privato che ospitava laè rientrato, nel 2017, in un fallimento e sono state attivate da parte della Sezione fallimentare del Tribunale tutte le procedure per soddisfare dei creditori. Sino al 2020 vigevano disposizioni normative che limitavano a casi isolati e specifici le possibilità per i Comuni di acquistare beni immobili e dunque sino ad allora ilnon ha potuto adoperarsi per garantire la sicurezza nel proprio territorio.