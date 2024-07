Il complesso lavoro di scegliere il ct | quest’estate hanno avuto successo le nomine interne The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2024)un ct per una Nazionale èperché cambia anche l’impatto dell’allenatore e il numero di allenamenti a disposizione. Ne parla The: “Come è consuetudine dopo un’estate di grandi tornei, diversi posti da ct sono ora vacanti. Prendiamo il caso dell’Inghilterra. Secondo le quote dei bookmaker, i quattro nomi più probabili sono Eddie Howe, Graham Potter, Lee Carsley e Mauricio Pochettino. Due sono ct nostrani cheottenuto solide prestazioni a livello di club. Uno è l’attuale ct dell’Inghilterra Under-21, che ha un’esperienza limitata come allenatore di club. L’altro è un allenatore straniero – anche se con una notevole esperienza nel calcio inglese – che ha allenato grandi club“. Themette così in evidenza che tanto più è vasta la scelta tanto più è difficile.