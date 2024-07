Grisham arriva L’uomo della pioggia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Continua la pubblicazione dei migliori titoli del re internazionale del legal thriller John, 69 anni, in abbinamento facoltativo con i nostri quotidiani, QN, il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lombardia e provincia di La Spezia, al prezzo di 9.90 € (oltre al quotidiano). La collezione dei gialli dell’autore statunitense da trecento milioni di copienelle edicole con i nostri giornali ogni venerdì. Appena uscito – venerdì 19 luglio – il sesto libroserie, L’appello (1994), ecco i prossimi appuntamenti con i suoi bestseller per luglio e agosto: il 26 luglio, il 2 agosto Il partner, il 9 agosto L’avvocato di strada, il 16 agosto Il testamento, il 23 agosto L’ultimo giurato, il 30 agosto Il broker.