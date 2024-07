Gombo habitat per tartarughe Erosione e Darsena Europa rischi per l’area protetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) E se il, spiaggia e specchio di mare ambitissimo dai diportisti, fosse ambito anche dalle? "Le spiagge delpossono costituire l’ideale della nidificazione delle. Per ora non ne abbiamo trovate anche perché solo di recente possiamo usare un drone per il monitoraggio che stiamo facendo". Lo dice Yuri Galletti responsabile del progetto Life Turtlenest, biologo marino e dirigente di Legambiente. E sempre da Legambiente si entra nella querelle dell’accesso al. "Da "Italia Sì, Italia No" come cantava un noto gruppo italiano a "Sì,No": come quasi ogni "maledetta estate" si riaccendono le luci sulla possibilità di approdare o meno alla spiaggia del. È meritevole l’appello di alcune associazioni ambientaliste al rispetto delle norme per una necessaria e legittima lotta agli accessi abusivi.