Fonseca il debutto con il Milan è un flop | Già si capisce il confronto impietoso con Conte

(Di domenica 21 luglio 2024) Le amichevoli estive iniziano a fornire qualche prima indicazione sulla serie A che verrà. Ieri è toccato a Napoli escendere in campo rispettivamente contro Mantova e Rapid Vienna. Al netto dei risultati- facile 3-0 peri partenopei mentre i rossoneri non vanno oltre l'1-1, si possono notare alcune indicazioni. La prima e più rilevante è che la mano degli allenatori inizia a intravedersi.è più avanti nei lavori, il suo 3-4-3 è chiaro in campo e alcuni meccanismi tipici del gioco contiano sono già visibili: la difesa diventa a cinque ma è alta e sempre aggressiva, gli esterni offensivi entrano dentro il campo, i quinti puntano e creano superiorità. In meno di 20' la squadra disegna tre reti (Lindstrom, Spinazzola e Cheddira) con un ritmo decisamente sopra la media delle amichevoli di luglio.