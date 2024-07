F1 Gp Ungheria 2024 Sainz | Gara compromessa in partenza abbiamo sprecato il buon risultato della qualifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Carlosha chiuso al sesto posto il Gran Premio d’, appuntamento del Mondiale di Formula 1 andato in scena sul circuito dell’Hungaroring. Il pilota spagnoloFerrari ha analizzato la suaal termine del GP, ponendo l’accento sulle difficoltà in: “Ancora dobbiamo capire cosa sia successo, se sia stato un mio errore nella procedura dio se invece sia stato un problema di setting per il poco grip che avevamo partendo dal lato sporco – spiega – Di fatto la miasi ècon questadifficile, perchè mi sono ritrovato a dover superare Alonso durante il primo stint e così facendo non ho gestito bene le gomme. La stessa cosa è successa nel secondo stint, in cui ho dovuto superare Perez e Russell.