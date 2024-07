F1 GP Ungheria 2024 Piastri | Sognavo questo giorno Norris | Ho fatto quello che mi ha chiesto il team

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Oscarha commentato a caldo il successo nel GP d’, il primo in carriera in Formula 1: “fin da bambino. Voglio dire grazie alper l’impegno e per la straordinaria monoposto che mi hanno messo a disposizione. E’ davvero divertente correre per la McLaren e sono grato di essere riuscito a vincere insieme dopo appena 18 mesi. Alla fine è stata dura, ma mi sono messo in una posizione favorevole fin dalla partenza“. ORDINE DI ARRIVO Landonon ha invece voluto commentare il suo secondo posto, ma ha sottolineato l’uno-due del: “È stata una giornata fantastica per la squadra e questa è la cosa più importante. Sono davvero felice per la doppietta, che è un ottimo risultato. Siamo partiti da lontano per raggiungere quest’obiettivo e ce l’abbiamo fatta, vincendo con grande vantaggio sugli altri“.