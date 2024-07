Elezioni federali Tiro a segno Rugiero presenta il suo piano programmatico

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 21 luglio 2024) (Adnkronos) – Al termine dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 si dovrà andare a votare per un nuovo ciclo olimpico con il rinnovo delle cariche. Per guidare la Uits si è candidato Igino, che è stato nel 2019 commissario straordinario. Dopo la lettera di candidaturahato il suo, molto dettagliato, a tutti i presidenti, i rapnti dei tecnici, i rapnti degli atleti e gli amici del. Per quanto concerne il Settore Sportivo,si è concentrato sulla Gestione del settore della formazione, le discipline non Issf, sull’Accademia del, il Centro federale Nazionale, i finanziamenti per l’attività sportiva, il centro di avviamento paralimpico e l’attività promozionale sul territorio e la scuola.