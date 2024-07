Cuccioli di leone separati dalla madre per essere accarezzati dai turisti poi massacrati e cacciati | la denuncia degli animalisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Il business deidiè andato crescendo vertiginosamente negli ultimi anni. La presenza di questi mammiferi, ancora troppo giovani per poter nuocere all’uomo, attira ogni anno migliaia e migliaia di, che sono disposti a pagare pur di accarezzare un. Ma forse molti non sanno cosa si cela dietro questa deplorevole attività. I gestori di zoo e parchi faunistici, infatti, trovano utilissima la presenza di questi, ma, una volta cresciuti, non possono più esporli al grande pubblico perché potrebberopericolosi. Per questo motivo, i piccoli leoni vengono venduti ai cacciatori che possono ucciderli e ottenere i loro trofei, come ossa e pelli dell’animale. Questi, incapaci anche di difendersi, sono brutalmente uccisi in una vita che, sin dall’inizio, quando vengono strappati dalle amorevoli cure delle loro madri, appare già inevitabilmente segnata.