Cosa sta succedendo in Bangladesh l’esercito spara sui giovani manifestanti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Dal 1 luglio ingli studenti protestano contro un sistema di quote per accedere alla pubblica amministrazione che riserva il 30 per cento dei posti di lavoro ai figli e ai nipoti dei veterani della guerra di liberazione dal Pakistan, che nel 1971 portò alla nascita del. Gli impieghi nel settore pubblico sono ambiti perché sicuri e ben remunerati, ma ogni anno con tremila posti in palio ci sono quattrocentomila laureati. Le manifestazioni, cominciate pacificamente, sono degenerate in violenza dopo che gruppi di attivisti dellachhatra league, l’ala studentesca della Lega awami, il partito della prima ministra Sheik Hasina, hanno attaccato icon spranghe di ferro e altre armi.