Controlli alcoltest dei carabinieri a Milano | 25 sanzionati e 9 denunciati per guida in stato di ebbrezza

(Di domenica 21 luglio 2024), 21 luglio 2024 – Venticinque automobilisti ubriachi al volante sono stati intercettati e multati dainelle notti di venerdì 19 e sabato 20 luglio. Di questi, nove sono stati ancheperindiperché con valori superiori a 0,80 grammi di etanolo per litro di sangue. INelle ultime ore, come capita quasi sempre nei weekend, i militari si sono piazzati lungo alcune delle arterie più trafficate della città per controllare gli automobilisti e sottoporli ad. Il bilancio complessivo dell'attività svolta daidi Radiomobile, stazione Musocco e Nucleo operativo della Compagnia Magenta parla di 9a piede libero (8 italiani e un colombiano di età compresa tra 21 e 40 anni) perindi, quindi con valori superiori a 0,80.