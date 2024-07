CM com – Chi è Wenderson Galeno l’esterno del Porto che piace alla Juventus | idolo Dinho un fattore facilita l’affare|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 21 luglio 2024) 2024-07-21 09:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: CHI E’Rodrigues do Nascimento, più semplicemente noto come, nasce a Barra do Corda in Brasile il 22 ottobre 1997 e muove i primi passi calcistici nel Trinidade e nell’Anapolis. Nell’estate del 2016 si aprono le porte delgallo, illo ingaggia e, dopo averlo fatto crescere nella seconda squadra, lo manda a fare le ossa in prestito tra il 2018 e il 2019: Portimonense e Rio Ave. Le due esperienze non bastano a garantirgli un posto in prima squadra, così nel 2019 i Dragoes lo cedono a titolo definitivo al Braga per 3 milioni di euro. Lì arriva la consacrazione, al punto che tre anni più tardi, nel gennaio del 2022, ildecide di riportarlo a casa sborsando 10 milioni di euro.