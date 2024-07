Cina | stanziati 350 mln yuan per sostenere tre province colpite da inondazioni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) Pechino, 21 lug – (Xinhua) – Il massimo pianificatore economico dellaha annunciato oggi di aver stanziato 350 milioni di(circa 49,08 milioni di dollari) dal bilancio centrale pergli sforzi di soccorso e ripristino nelledi Henan, Shaanxi e Sichuan,dalle. Il denaro verra’ utilizzato per finanziare il ripristino d’emergenza di scuole, ospedali, strutture di controllo dellee altre strutture danneggiate dalle alluvioni in queste tre, secondo la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. (Xin) Agenzia Xinhua