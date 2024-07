Che dite cacciamo i turisti?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 luglio 2024) Assediati da carovane di visitatori, i centri storici hanno perso l’anima, trasformati in dormitori b&b, messi sotto pressione da rifiuti, caos, prezzi degli affitti alle stelle. Qualcuno, all’estero, si ribella con effetti incerti. Ma una soluzione drastica ci sarebbe Vi immaginate se pure a Roma, Venezia, Firenze, Capri e via dicendo, nascesse un movimento per respingere ie ricacciarli a casa loro? I precursori dell’inospitalità sono gli spagnoli, che prima alle Baleari e alle Canarie, poi a Barcellona, hanno inscenato proteste contro il cosiddetto overtourism, il sovraffollamento diche rende insopportabile la vita alla gente del posto. Agitano cartelli, gridano slogan, spruzzano acqua sui, per far capire loro che se ne devono andare.