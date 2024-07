Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 21 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Alberto Gilardino manda un segnale all’: il Genoa cercherà di tenere Albert Gudmundsson. Il giocatore ha giocato dal primo minuto nell’amichevole col Venezia e trova anche il gol nella vittoria del grifone. Giuseppe Marotta ha confermato inoltre che l’attaccante non è nelle idee del club nerazzurro. L’agente di Robert Renan ha invece esposto l’esse dell’nei confronti del suo assistito.