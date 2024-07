Berrettini-Halys in finale a Gstaad | c’è un solo precedente lontanissimo in un Future

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Matteosi gioca oggi la diciassettesimadella carriera nel circuito ATP: l’azzurro aè alla terzae affronta il francese Quentin, rivelazione durante questo torneo partendo dalle qualificazioni, giocando un ottimo tennis, battendo soprattutto ieri Jan-Lennard Struff in un match in cui partiva sicuramente sfavorito. Unche però è apparso ancora a suo agio in queste condizioni e in questo contesto, che peraltro gli regalarono il primo titolo ATP nel 2018. Il servizio funziona in maniera perfetta e mette in grande difficoltà i suoi avversari, come ieri contro Tsitsipas, contro il quale non ha concesso neppure una palla break. Il suo avversario odierno avrà caratteristiche simili alle sue, contraddistinto soprattutto da un grande servizio e da una discreta mobilità considerata l’altezza.