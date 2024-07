Alpe del Nevegal 2024 | orari ed info dell’edizione n50

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di domenica 21 luglio 2024) Si svolgerà nel fine settimana del 26-27 e 28 lugliola 50^esima edizione della gara automobilistica in salitadel. La corsa si disputerà sulla strada che da Castion, frazione di Belluno, porta nei pressi della località sciistica del. Il percorso è di 5.500 metri che saranno percorsi in due manches nella gara di domenica 28 luglio. Il dislivello è di 526 metri con una pendenza media superiore al 9,5%. La prima edizione di questa celebre corsa risale al lontano 1954. Nel successivo link le immagini salienti della prova dello scorso anno: L’delfa parte del circuito del Campionato Italiano Velocità Montagna per auto moderne, ma è anche aperta alle vetture storiche. Sono attese oltre 200 auto in una delle strade più belle del panorama della salita nazionale, nonchè località di prestigio e davvero consigliata ai turisti.