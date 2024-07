Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)DEL 20 LUGLIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 511 TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FRENZE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA. CIRCONE CHE PER IL RESTO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI SONO IN CORSO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE A CURA DI ASTRAL NEL COMUNE DI FIUGGI; FINO AL 29 LUGLIO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 29 AL KM 28 IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 17, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral