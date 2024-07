Verso i consumi green | Siamo a buon punto con fotovoltaico ed eolico ma la rete è da potenziare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) "Anche all’università Bicocca è capitato di avere dei blackout. Purtroppo in questo periodo sono all’ordine del giorno. Laelettrica è da: gli investimenti ci sono, certo, ma bisogna tenere presente anche che con l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il sistema (non ancora pronto del tutto per lo “scambio“, cioè per ricevere l’energia oltre che per distribuirla), si stressa ulteriormente". A spiegarlo è Maurizio Acciarri, professore associato di Fisica all’Università degli Studi di Milano Bicocca e presidente del Silkway network, che si occupa di energia. Quindi non c’è solo l’aumento dei“tradizionali“ a pesare sulla? "Questo fa ancora la parte del leone, indubbiamente: le ondate di calore hanno come conseguenza l’accensione dei climatizzatori in contemporanea e negli stessi punti, e lasi sovraccarica.