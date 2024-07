Venezia | morta un’altra bimba dimenticata in auto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 20 luglio 2024) Tragedia adi un anno,indal papa’, è stata trovatadopo essere rimasta per ore sotto al sole Un tragico evento ha scosso la comunità di Marcon,, dove una bambina di un anno èdopo essere statainsotto il sole cocente per tutta la mattina. Il padre della piccola, un uomo trevigiano che lavora nella zona, si è accorto dell’accaduto solamente durante la pausa pranzo. Questo caso non è isolato: dal 1998 ad oggi sono stati registrati 12 episodi simili in Italia. Nuova tragedia di un bambino a- Ansa- Notizie.comGli esperti di psichiatria definiscono questi tragici incidenti come casi di Forgotten Baby Syndrome (FBS), una condizione per cui il genitore “dimentica” il proprio figlio all’interno del veicolo parcheggiato sotto il sole.