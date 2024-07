Un varo nel segno della pace Benetti mette in acqua Iryna Il super yacht di armatori ucraini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) LIVORNO "Dio è rimasto male dell’uomo che ha fatto di testa sua per questo ha invitato Noè a preparare l’arca e arsi in salvo con la sua famiglia e gli animali prima del grande diluvio". Il sacerdote ortodosso richiama il passo del Vecchio Testamento poco prima di benedire lodi 66 metri, il primofamiglia B.Now. costruito dallo storico cantiere viareggino, ora del gruppo Azimut-, nella sede di Livorno. "Oggi Victor e– prosegue il sacerdote – festeggiano insieme a tutti noi ildi questa bellissima imbarcazione che diventa, come nel caso dell’Arca di Noè, una via di salvezza dal male e dalla guerra. Una traversata verso la". Già, perché glidello splendido, messo in mare ieri pomeriggio, sono. Victor e, appunto. Con lei che dà il nome anche alla splendida regina del mare.