Teatro Augusteo | Accademia Augusteo 2024 25 al via le audizioni

(Di sabato 20 luglio 2024) I dettagli per poter inviare la propria candidatura per l’evento di formazione di giovani talenti nel percorso delle performing arts e della commedia musicale Con l’intento di continuare a formare giovani talenti nel percorso delle performing arts e della commedia musicale ritorna, dopo il successo della scorsa stagione, l’, che darà l’opportunità ad allievi dagli 8 ai 25 anni di raggiungere una solida preparazione tecnica, teorica e pratica nella recitazione, danza e canto, e nelle discipline delle arti dello spettacolo in genere, utili al completamento della formazione artistica di un performer. I corsi si svolgeranno a Napoli, con frequenza settimanale nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, presso ile il Politeama, da ottobrea maggio 2025.