Roma abbandonò la madre invalida per andare in vacanza | Progettava la fuga

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Era andata inabbandonando lain valida a casa: è stata arrestata la 49enne italiana, accusata di essere andata inin Abruzzo lasciando sola l’anzianaconvivente, non autosufficiente, poi morta di stenti (leggi qui). I carabinieri della compagnia di Monterotondo () hanno notificato nei confronti della donna l’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato. I fatti si riferiscono al mese di giugno di quest’anno, quando è stato trovato il corpo senza vita dell’anziana a Montelibretti (). Le indagini si erano concentrate sulla figlia, deputata alla cura dell’anziana, che invece di accudirla, l’aveva lasciata senza le dovute cure.