REPUBBLICA – Conte continua a valutare | i nomi dei 10 azzurri che potrebbero lasciare il Napoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Non solo Lindstrom, Ostigard e Gaetano, la lista dei giocatori delpronti a partire si allunga:. Antonioe il suo staff stanno intensificando le valutazioni sulla formazione attuale delnel ritiro di Dimaro. Gli allenamenti procedono senza interruzioni, mentre il tecnico raccoglie dati cruciali su ogni membro della squadra. Con il limite di 26 giocatori in organico, è inevitabile che ci siano cessioni in vista. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di, le trattative sono già in corso per alcunichiave. “Per Lindstrom (Everton), Ostigard (Rennes) e Gaetano (Cagliari), sono state già imbastite delle trattative”, si legge nel quotidiano. Ma il numero potrebbe aumentare considerevolmente una volta completate le valutazioni di. Attualmente, almeno 10 giocatori sono in bilico.