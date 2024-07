Renan l’agente conferma | C’è l’interesse dell’Inter Manca qualcosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Robertè in questo momento in prestito in Brasile all’Internacional, ma tornerà allo Zenit in Russia. L’Inter ha messo gli occhi sul difensore,su Revista Colorada hato. INTERESSE – Juan Cabal è andato alla Juventus, Ricardo Rodriguez non convince per i 31 anni d’età, Mario Hermoso non è un’opzione a quelle cifre e con quella carta d’identità, Jakub Kiwior dipende da Riccardo Calafiori e dalle volontà dell’Arsenal. La situazione per sostituire Tajon Buchanan è intricata e la ricerca del braccetto di sinistra come vice-Bastoni si sta rivelando piuttosto complessa. Il tempo però è dalla parte, perché non c’è assoluta fretta. Uno degli ultimi nomi usciti è quello di Robert, difensore brasiliano in forza ora all’Internacional ma di proprietà dello Zenit di San Pietroburgo.