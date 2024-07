Quando Bioshock stava per esser cancellato per colpa del Budget

Leggi tutta la notizia su mistermovie

potrebbe none il franchise di giochi più grande in circolazione, ma la sua influenza e il suo impatto sui fan sono indiscutibili. Secondo il creatore del gioco, Ken Levine, il franchise distopico avrebbe potuto non esistere mai, nonostante il suo attuale status iconico.: Il Fascino del Distopico che Ha Quasi Fallito Parlando con la rivista Edge, e riportato da PCGamer, Ken Levine ha rivelato comesia stato quasiin più occasioni. Anche dopo aver creato un prototipo economico, il gioco non ha suscitato interesse tra gli editori, i quali ritenevano che non avrebbe venduto. La svolta è avvenuta grazie a un articolo scritto su una versione prototipo di. Levine ha raccontato: "Il giorno dopo, la gente ha visto l'articolo e abbiamo iniziato a ricevere telefonate.