Pd i lunghi coltelli Segreteria nel mirino Chiesto il congresso Ma Mazzoni tira dritto

(Di sabato 20 luglio 2024) È tutt’altro che tranquillo il clima all’interno del Pd bolognese. Tanto che, dietro l’apparente concordia totale che ha ammantato l’investitura di Michele de Pascale, c’è chi ancora chiede una resa dei conti dopo i risultati sul territorio delle amministrative di giugno. Questioni di letture diverse, e anche di ragionamenti politici per alcuni sacrosanti, per altri privi di qualunque fondamento. In ogni caso, la Direzione provinciale fissata per il 30 luglio non sarebbe ancora al riparo da uno scontro aperto.