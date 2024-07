Panico a stazione Tiburtina | rissa tra magrebini armati in metro passeggeri in fuga video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 luglio 2024) Momenti di paura ina Roma, all’altezza della, per unafra tre uominidurante la quale uno avrebbe estratto una sega. Ad intervenire sulla banchina della linea B allagli agenti della polfer. I tre uomini, di origine magrebina, sono stati arrestati. Da una prima ricostruzione come si evince da unsembra che la lite sia iniziata a bordo di un vagone e poi si è spostata sulla banchina. La violentaè scoppiata, intorno alle 13.30, su un vagone dellaB, alla, direzione Laurentina. I poliziotti, intervenuti anche con i militari in servizio dopo il fuggi fuggi deispaventati, hanno rintracciato tre uomini, tutti maghrebini, ancora impegnati a picchiarsi., uno di una sega, uno di un collo di bottiglia e uno di una cinta, sono stati bloccati e arrestati.