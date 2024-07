Nuovo schianto | è allarme sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Tre incidenti nel giro di poche ore, due dei quali nello stesso punto. Giovedì seratra due auto di fronte al distributore di benzina di via D’Ancona a San Biagio, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti, e ieri mattina quello stesso tratto è stato teatro, alle 9.30, di un altro, più grave. Un motociclista di 57 anni di San Ginesio è rimasto ferito gravemente nell’impatto con una macchina. Poi è finito addosso a un palo. L’eliambulanza è atterrata lì vicino. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco e i soccorritori dell’automedica di Osimo e della Croce gialla di Camerano. Ancora in corso di accertamento le cause dello. L’uomo è rimasto sempre cosciente durante il trasporto all’ospedale regionale di Torrette.