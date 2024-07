Navigando sul fiume di Budapest di Vienna di Bratislava Per visitare palazzi imperiali cattedrali gotiche e musei ipertecnologici Venite con noi ad agosto!

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 20 luglio 2024) Il colore blu si è un po’ dissolto, ma fascino e notorietà sono rimasti intatti nel tempo. Celebrato da pittori, viaggiatori e musicisti – come non ricordare il celebre valzer composto nel 1866 da Johann Strauss – il Danubio è l’autostrada liquida più intrigante d’Europa. Sarà perché attraversa nove Stati, sarà perché è il secondopiù lungo del nostro continente con 2.860 chilometri (sul podio c’è il russo Volga), il Donau, in lingua tedesca, è un attrattore unico. Per ammirarlo in modalità slow, sono ideali le crociere fluviali come quelle della compagnia Avalon Waterways. Viaggi a bordo di navi confortevoli come boutique hotel, che consentono l’approdo in città-gioiello percomodamente capitali splendide come