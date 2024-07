Minuto cercasi sede per il convitto Via alle manifestazioni di interesse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) E’ partita la nuova manifestazione didella Provincia per individuare unaper ildell’istituto alberghiero ’’ di Marina di Massa anche per il prossimo anno scolastico. D’altronde, la scuola non ha più la possibilità di utilizzare gli spazi di proprietà nell’ex colonia marina dal 2013, a causa sia delle problematiche edilizie dell’edificio che ospita l’Istituto, sito in via Casone a Mare e attualmente in fase di ristrutturazione, sia del crescente numero degli iscritti che abbisognano, quindi, di spazi didattici nel medesimo edificio. In attesa che sia pronto il nuovo edificio da realizzare all’interno dell’ex colonia Ugo Pisa, tramite le opere in capo al Comune di Massa e finanziate con risorse Pinqua-Pnrr, e che dovrebbero essere pronte nel 2026, serve trovare unatemporanea visto che l’attuale contratto di locazione è scaduto il 18 maggio.