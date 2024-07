Marotta-Inter un attacco perenne | l’ennesima trovata per screditare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Giuseppefinisce ancora una volta al centro delle critiche, con gli haters che non perdono mai tempo per impazzare sui social. Dietro al nuovoal presidente dell’, però, si cela una verità. GARANZIA – Giuseppe, un nome e una garanzia di risultati per l’. Ma anche un nome e una garanzia di attacchi, quasi sempre gratuiti, da parte di chi non ha altre armi per provare a screditarlo. L’amministratore delegato, nonché nuovo presidente nerazzurro, è considerato uno dei migliori nel suo campo. Dialettica, esperienza, competenza, condite da cordialità e umiltà, dimostrate quotidianamente fuori e dentro casa. Non ci si deve sorprendere, dunque, serisulta essere uno degli uomini di calcio maggiormente sotto tiro di media e tifosi, prettamente ostili all’ambiente nerazzurro, degli ultimi tempi.