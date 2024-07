Manfredini campione Uisp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Enrico, classe 1977, atleta del Gp Parco Alpi Apuane, è il nuovotoscanodi corsa in montagna sulla distanza di 14 chilometri nella categoria fino a 50 anni. Il campionato toscano si è disputato a Cutigliano di Pistoia, nell’ambito della storica "Corsa dei capitani". Enticoha corso in in 1h 6’. Infine buon rientro alle competizioni per Federico Ferrarini. Nella "Strafossone" vicino a Massa, gara su strada di 8,7 km valida per il circuito del Corrilunigiana , bravi gli atleti biancoverdi del Parco Alpi Apuane. Marco Sagramoni ha dominato la categoria E chiudendo in 29’11". Vittorie nella cat. I per Luciano Bianchi in 36’57", per Fabrizio Santi nella cat. L in 37’ 53" e per Michelangelo Fanani nella cat. G in 33’10". Buona la gara per Gino Cappelli argento nella cat. I in 37’55" e il bronzo nella cat. D per il giovane Nicola Vanni in 29’12".