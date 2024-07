Luca Messi | Fatico ancora a parlare dell’11 settembre il ring è davvero una metafora della vita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 20 luglio 2024) Bergamo. Una persona “seria”, una qualità che ha preso dal padre bergamasco, ma “alla buona”, qualcosa che crede di avere ereditato dalla parte napoletanafamiglia., famoso pugile di Ponte San Pietro, si è raccontato a “I venerdì dello Studio Bnc“ in un’intervista a tutto tondo che ha spaziato dalla sua scintillante carriera sportiva all’incontro con il lontano parente Lionel, attraversando la drammatica esperienza vissuta l’112001 a New York e l’impegno politico che lo ha visto scendere in campo con le candidature in Regione e alle Comunali prima di Ponte e poi di Bergamo. Professionista dal 1998 al 2015, la sua passione per la boxe è nata sul divano di casa, con le immagini delle imprese di Rocky Balboa che scorrevano in tv (“Rimasi estasiato, Rocky è l’esempio di un atleta partito dalla strada con un sogno per giocarsi il titolo mondiale in America”).