Lega-Forza Italia | è guerra aperta Inutili; Imbarazzanti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Il voto per i vertici europei ha scatenato una feroce polemica all’interno della maggioranza di governona, con un duello acceso trae la. Quest’ultima ha definito «imbarazzante» votare «con Schlein per una poltrona, meglio senza vicepresidenti che con Verdi e sinistre». Antonio Tajani, leader die ministro degli Esteri, ha replicato conall’evento “Anuman2024”: «Qualcuno dice che abbiamo votato come Schlein e i Verdi, potrei dire che chi ha votato no ha votato come Salis e Conte. Ma sarebbe una risposta puerile». Tajani ha sottolineato che la loro scelta è stata «coerente», ribadendo che von der Leyen è stata eletta da un congresso e che i programmi di von der Leyen, del Ppe e di FI sono praticamente sovrapponibili.