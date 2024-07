Italia-Giappone rugby in tv | orario Test Match 21 luglio programma streaming formazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) La Nazionalena di, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà domani, domenica 21, alle ore 07.05ne, nel terzo ed ultimovalido per il Summer Tour 2024, in trasferta, il: si giocherà al Sapporo Dome. Quesada cambia quattro pedine rispetto al XV iniziale schierato nelpoi vinto contro Tonga la settimana scorsa: tra i trequarti all’ala Lynagh prende il posto dell’indisponibile Ioane, mentre tra gli avanti ci sono in terza linea Vintcent al posto di Zuliani ed in seconda Niccolò Cannone e Zambonin in luogo di Iachizzi e Ruzza. Per il terzo ed ultimo incontro degli azzurri nel Summer Tour 2024 dila diretta tv delsarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta liveuale sarà assicurata da OA Sport.