GUIDA TV 20 LUGLIO 2024 | BOOMERISSIMA I RECORD INDIANA JONES IL GIALLO TRASH

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 20 luglio 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:25 00:10R TecheTeche Top Ten Show Videoframmenti Rai2 21:20 23:00 Lui Non Sarà Più Tuo Tg2 Dossier Film Rubrica Rai3 21:20 23:15 Rita Levi-Montalcini Tg3 Film Notiziario Rete 4 21:30 23:40 Una Moglie Bellissima Baciami Ancora Film Film Canale 5 21:30 00:55 Lo Show deiR Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:25 23:50e Il Tempio Maledetto Il Re Scorpione 3: La Battaglia Finale Film Film La7 21:15 00:15 Eden: Un Pianeta da Salvare TgLa7 Doc. Notiziario Tv8 21:30 22:50 4 Ristoranti 4 Hotel Talent Talent Nove 21:25 00:30 Crimini italiani: Il Delitto di Perugia 1°Tv Faking It: Bugie Criminali R Inchieste Inchieste SUPERTOTOSHARE “TIM SUMMER HITS” Su Rai1 ieri sono terminati i “Tim Summer Hits”.