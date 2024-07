F1 qualifiche GP Ungheria replica in chiaro | orari programma e come seguirle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) La F1 torna in pista per il Gran Premio di, tredicesimo round della stagione 2024. Dopo le prove libere del venerdì, il sabato è attesissimo perché dopo le FP3 ci sono leda vivere con tanta adrenalina. La caccia alla pole position avrà inizio alle ore 16 di sabato 20 luglio, ma per chi non dovesse poter seguire l’appuntamento in diretta pay su Sky Sport, ecco che viene in soccorso la differita di TV8. Poche ore più tardi, infatti, la sessione sarà trasmessa anche in, con TV8 che inserisce la caccia alla pole nel proprio palinsesto, a partire dalle 18.30. F1,GPinSportFace.