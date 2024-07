F1 qualifiche frizzanti nel GP d’Ungheria 2024 Una mezza dozzina di piloti ambisce alla pole position!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Alle ore 16.00 di quest’oggi, sabato 20 luglio, scatteranno ledel Gran Premiodi Formula 1. I riflettori saranno puntati soprattutto su Lewis Hamilton, reduce dall’affermazione nell’amata Silverstone. L’Hungaroring è un altro tracciato su cui il britannico si esprime sempre a meraviglia. Lo dimostra il fatto di essere già scattato 9 volte d. I più perspicaci avranno già capito dove si sta per andare a parare. Quantihanno raggiunto la doppia cifra in termini di partenze dcasella privilegiata in un determinato GP? La risposta è ovvia. Nessuno. Il Re Nero ha di fronte a sé la possibilità di diventare il primo uomo a risultare il più rapido sul giro secco in ben 10 anni differenti. Sarebbe l’ennesimo conseguimento sensazionale all’interno di una carriera infinita.