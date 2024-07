Disney derubata dagli hacker | Scaricato ogni file possibile

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 20 luglio 2024) Lasarebbe stata vittima di un’operazione diaggio volta a combattere l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale Ombre e timori si aggirano nel quartier generale di. La nota casa di produzione cinematografica statunitense sarebbe finita nel mirino di potenti. Questi apparterrebbero a un gruppo chiamato Nullbulge che si presenta come ‘protettore dei diritti degli artisti’. L’accusa mossa sarebbe quella di una cattiva gestione dei contratti degli artisti, del suo uso dell’Intelligenza Artificiale e del suo chiaro disprezzo per i consumatori. A comunicarlo sarebbero stati gli stessi ai microfoni della BBC, rivendicando questa operazione diaggio che sarebbe arrivata a toccare anche database molto importanti. Questi dichiarano di voler operare per il bene della creatività. Laè stata vittima diaggio (Ansa Foto) – Notizie.