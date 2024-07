Como sale su un taxi in stato confusionale e l’autista chiede aiuto alla polizia | trovati coltelli nei pantaloni e nella borsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – È salito su une ha chiesto di essere portato a Milano. A bordo però si è subito mostrato in, alternando risate, pianti e pronunciando frasi sconclusionate. Il tassista si è spaventato e ha deciso di fermarsi davantiquestura, perre. Immediato l’intervento degli agenti, che hanno scoperto che il cliente, un serbo di 43 anni, residente in Svizzera, aveva un taglierinofodera dei, duein tasca e altri quattroda viaggio. Il 43enne, residente nel Cantone della Coira , nei Grigioni, con regolare permesso di soggiorno e incensurato, ha raccontato agli agenti di essere arrivato dSvizzera a bordo della sua auto, lasciata poi in una località del Ticino che non ricordava, e di aver poi proseguito il viaggio a piedi fino a