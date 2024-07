Camarda è il nostro Lamine Yamal Il bomber azzurro predestinato con un vero talento da Serie A Così l’Under 19 può volare alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) L’estate del pallone è cominciata nel segno die sull’onda dell’entusiasmo per le gesta del sedicenne fenomeno spagnolo è arrivata anche la risposta italiana che almeno parzialmente risolleva il calciodopo la fragorosa caduta agli Europei di Germania. Perché se èche in seguito al black-out di Berlino con la Svizzera c’è stato un coro in cui si è detto che diventava necessario valorizzare i giovani talenti nostrani, a maggior ragione non possono passare inosservate le notizie e le immagini che arrivano in questi giorni dall’Irlanda dove la nazionale under 19 sta disputando il torneo continentale di categoria. Due vittorie nelle prime due partite che non solo hanno spedito i ragazzi di Bernardo Corradi in semifinale, ma gli hanno pure regalato la qualificazione ai Mondiali del 2025.