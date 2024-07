Calciomercato Morata al Milan e Perez all' Inter La Roma punta su Soulè

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI - Alvaroè un nuovo giocatore del. L'attaccante spagnolo, reduce dal titolo europeo vinto contro l'Inghilterra, tornerà a giocare in Serie A: firmato un quadriennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Anche il Napoli è a caccia del bomber da regalare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione: con l'addio di Victor Osihmen, diretto verso il Paris Saint-Germain, i partenopei punteranno tutto su Romelu Lukaku pronto a sbarcare per la terza volta nel nostro campionato dopo aver fatto la preparazione in Inghilterra. Al momento il Chelsea chiede 45 milioni di euro, ma non è escluso che si possa arrivare a un accordo inferiore: la cessione di Jesper Lindstrom, che andrebbe a fruttare la cifra richiesta dai Blues, potrebbe dunque sbloccare la situazione.