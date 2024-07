Asllani simbolo nel progetto Inter | cosa serve e soprattutto perché

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024)non è al centro deltecnico dell’oggi ma è centrale nei piani societari in prospettiva futura. Non solo a livello tattico. Il centrocampista albanese è il rappresentante di una categoria di investimenti che non si limita più a tenere in considerazione solo il talento MILANO – In principio fu Lazar Samardzic, centrocampista serbo classe 2002. Oggi tocca a Tanner Tessmann, pariruolo statutinense classe 2001. Tra il profilo difensivo del Venezia e quello offensivo dell’Udinese, nati esattamente a distanza di cinque mesi l’uno dall’altro (24 settembre Tessmann e 24 febbraio Samardzic, ndr), c’è un mondo. Un mondo di differenze, non solo a livello di caratteristiche tecnico-tattiche. Samardzic, ex Lipsia scuola Hertha Berlino, veniva da un biennio in Serie A tra le file bianconere.