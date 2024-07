Altopascio evade dai domiciliari per andare al bar | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Lucca, 20 luglio 2024 – Adi Carabinieri della stazione locale, in esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione della misura degli arresticon quella della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lucca, hanno tratto in arresto un operaio 28enne, albanese, residente a Montecarlo, pregiudicato. L’uomo, che era sottoposto alla misura cautelare degli arrestiper il reato di furto in abitazione, a seguito dei controlli eseguiti dai militari dell’Arma non è stato trovato in casa per ben tre volte. Le successive verifiche condotte dai Carabinieri hanno consentito di accertare che lo stesso, nelle ultime due occasioni, si era recato al bar in compagnia di familiari e di amici, mentre il 26 giugno ha sostenuto di essersi recato in farmacia per comprare delle medicine (attività comunque non autorizzata).