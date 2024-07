Un posto al sole trama 19 luglio 2024 | la partenza di Ornella

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 19 luglio 2024)Bruni si preparerà a lasciare Napoli per un po', come rivela ladi Unaldi venerdì 19. La dottoressa, che è andata ufficialmente in pensione, si appresterà a raggiungere il figlio Patrizio a Barcellona e Raffaele sarà pronto a congedarsi da lei. Il saluto tra i due coniugi, però, verrà rovinato da un'insistente richiesta di Renato. Intanto, Mariella continuerà a soffrire per la gravissima crisi coniugale che sta attraversando con Guido. La Altieri, di recente, ha ascoltato casualmente una conversazione tra il marito e Michele durante la quale l'uomo ha confessato al suo amico di non riuscire a smettere di pensare a Claudia Costa. Mariella, di fronte a quella terribile scoperta, ha inizialmente deciso di non dire niente a Guido, ma poi si è resa conto di non riuscire più a sopportare quella situazione.