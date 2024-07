Ultime Notizie Roma del 19-07-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi caos mondiale per un guasto informatico che avevi fatto paralizzato il computer di tutto il pianeta questa mattina i sistemi informatici hanno subito un grave malfunzionamento media Rio porti negozi enti pubblici sono entrati con il problema è stato causato dalla società di software antivirus crowdstrike che secondo gli esperti della BBC avrebbe rilasciato un aggiornamento che non avrebbe sortito gli effetti sperati gli esponenti della zia di software antivirus hanno comunicato di aver individuato è risolto il problema secondo la BBC nel mondo sono stati cancellati circa 1400 voli aerei 50 solo a Fiumicino ad Olbia che proceduto con l’accettazione uguale devo ri al check-in e il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi afferma che anche le sue operazioni informatica siamo state allentate di ...