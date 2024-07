Toni Nadal non ha dubbi | L’unico avversario di Carlos Alcaraz è Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sarà un duopolio. È questa l’idea di, zio di Rafa e lungamente tecnico del fuoriclasse di Manacor, parlando della sfida tra. Il funambolo di Murcia, con la sua strepitosa doppietta Roland Garros-Wimbledon, ha ribadito a tutti la sua classe straordinaria, portando a quattro le affermazioni Slam in carriera a soli 21 anni. Tuttavia, attraverso vittorie e continuità di rendimento, è in vetta a tutte le classifiche (ranking ATP e Race), grazie alla conquista nel 2024 dello Slam in Australia e del Masters1000 a Miami. Per questi risultati e il peso degli stessi, c’è la netta sensazione che questi due giocatori si divideranno la torta nel massimo circuito internazionale del tennis.