Sventato dalla polizia municipale l’abbandono di 13 tonnellate di rifiuti tessili a Iolo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024) PRATO –di Pratodi una grande quantità di. Una tonnellata e 300 chili di materiale stavano per essere scaricati abusivamente nei campi ma nella notte del 17 luglio gli agenti del nucleo investigativo e dell’unità diambientale hanno intercettato in una strada vicinale un furgone carico di oltre 30 grossi sacchi neri contenenti scarti di lavorazione tessile, pronti per essere abbandonati. I due uomini alla guida del mezzo alla vista degli agenti si sono subito dati alla fuga correndo a piedi attraverso i terreni coltivati, abbandonando sulla strada il furgone ancora aperto. I vigili si sono quindi lanciati immediatamente all’inseguimento a piedi, setacciando la zona trae via delle Risaie, riuscendo a rintracciare i fuggitivi in via Risorgimento.