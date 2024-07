Superman | Jack Quaid rivela di aver sostenuto il provino per il reboot di James Gunn

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024)diilper ildiSe The Boys ha fatto conoscere(figlio di Dennise Meg Ryan), l’attore ha dimostrato die qualcosa di più del semplice Hughie grazie a memorabili interpretazioni in film come Scream, Oppenheimer e Star Trek: Lower Decks. Negli ultimi anni si è anche unito all’Universo DC come voce dell’Uomo d’Acciaio nella popolare serie di Adult Swim Le mie avventure con. Lo show ha superato le aspettative sin dal lancio eè stato spesso elogiato per la sua interpretazione dell’eroe. Sfortunatamente, questo non è bastato a garantirgli il ruolo di protagonista neldiin live-action dei DC Studios scritto e diretto da. Parlando con Josh Horowitz,ha infatti confermato diil, ma ha ammesso di nonfatto molta strada.